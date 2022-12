Case occupate abusivamente da anni, due donne denunciate

Due donne sono state denunciate per l'occupazione abusiva di due appartamenti nel rione dei cosiddetti «Fabbricati pesanti» a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli.

Il caso è emerso nell'ambito dei controlli effettuati dai carabinieri della compagnia di Giugliano insieme al personale dell'ufficio tecnico del Comune e agli agenti della polizia municipale in via Bosco a Casacelle. Dagli accertamenti è risultato che l'occupazione abusiva dei due appartamenti da parte delle due donne durava da anni.