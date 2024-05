Casola di Napoli, il Consiglio di Stato esclude di nuovo la lista di Peccerillo

Nuovo colpo di scena: esclusa per la seconda volta la lista del candidato Domenico Peccerillo. Stavolta è stato il Consiglio di Stato a ricusare la lista «Casola in Positivo» presentata dal fratello del sindaco uscente Costantino Peccerillo, a sua volta per otto anni primo cittadino del piccolo Comune dei Lattari.

Nel giro di una settimana, la sottocomissione elettorale circondariale di Gragnano aveva escluso la civica di Casola di Napoli - che sfida l'altro ex sindaco Alfredo Rosalba con «LeAli per Casola - per presunte irregolarità, poi riammessa dal Tar Campania.

Un verdetto al quale il Ministero dell'Interno, la Prefettura di Napoli e la Sottocomissione elettorale di Gragnano hanno presentato appello poiché, accanto ad alcuni timbri sui fogli di presentazione, mancherebbe anche la successiva pubblicazione del manifesto del programma elettorale. Oggi i giudici della seconda sezione del Consiglio di Stato (presidente Carlo Saltelli) hanno ribaltato nuovamente il verdetto, dando ragione alla sottocomissione elettorale circondariale di Gragnano.