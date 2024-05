Casola di Napoli, elezioni comunali 2024: esclusa lista “Casola in positivo”, il candidato sindaco Peccerillo fa ricorso

Ci sarebbero alcune irregolarità nella presentazione della lista “Casola in positivo”, esclusa la candidatura dell'aspirante sindaco Domenico Peccerillo.

Ieri sera la commissione elettorale ha deciso di escludere una delle due liste che erano state presentate a Casola di Napoli, piccolo comune dei Monti Lattari.

«Stiamo già lavorando per presentare il ricorso contro questa ingiusta esclusione» fa sapere Domenico Peccerillo, fratello del sindaco uscente Costantino Peccerillo, a sua volta per otto anni primo cittadino casolese prima di lui e attualmente escluso dalla competizione elettorale dell'8 e 9 giugno. Al momento, dunque, resta soltanto la lista “LeAli con Casola” presentata da un altro ex sindaco, Alfredo Rosalba.