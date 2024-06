Dopo la denuncia del grave episodio della lettera intimidatoria inviata a Domenico Peccerillo, candidato sindaco alle prossime consultazioni amministrative del Comune di Casola di Napoli, con la civica “Casola in Positivo”

La lista è stata esclusa per difetti documentali dalla seconda sezione del Consiglio di Stato - il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto nell'immediatezza l'intensificazione dei servizi di controllo sul territorio da parte delle Forze dell'ordine.

«La questione, per la quale sono in atto indagini dell'Arma dei Carabinieri, sarà oggetto della prossima riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica» fa sapere il prefetto.