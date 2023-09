Casoria, 16enne difende lo scooter ma è accoltellato: arrestato un suo coeteneo

Per il ferimento di un coetaneo, secondo una prima ricostruzione nel corso di un tentativo di rapina avvenuto nei pressi del centro commerciale I Pini di Casoria, un 16enne è stato arrestato dai carabinieri. La vicenda ha avuto inizio lunedì scorso quando un giovane è stato affrontato da due sconosciuti che gli hanno intimato di consegnare lo scooter. Al suo rifuto il ragazzo è stato ferito con tre fendenti al fegato e al polmone.

La sera successiva alla Compagnia di Casoria si è presentato un ragazzo, anch'egli sedicenne, che spontaneamente dichiarava di essere l'autore dell'accoltellamento del suo coetaneo avvenuto il giorno prima.

Alla luce di tali dichiarazioni, i carabinieri hanno operato, nei confronti del sedicenne, un fermo d'iniziativa per il reato di tentato omicidio. Successivamente su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale per i Minorenni ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare a carico del minorenne indagato ordinando il suo trasferimento al carcere minorile di Napoli - Nisida. Sono ancora in corso approfondimenti al fine di accertare l'intera dinamica dell'evento violento.