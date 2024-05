Attimi di paura nel tardo pomeriggio, intorno alle 19.00, in via Pio XII all'angolo con via Casilli a Casoria. Un giovane uomo in stato visibilmente alterato avrebbe tentato di aggredire una passante.

I carabinieri intervenuti prontamente sul posto hanno bloccato il ragazzo. Indagini in corso per ricostruire l'accaduto.