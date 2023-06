Casoria, arrestato un 42enne: deve scontare più di quattro anni

Stamattina i Falchi della squadra mobile hanno arrestato presso la sua abitazione a Casoria un 42enne, in esecuzione di un provvedimento di pene concorrenti e contestuale ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso lo scorso 9 giugno dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Mantova - Ufficio Esecuzioni Penali.

L'uomo deve scontare la pena residua di 4 anni, 2 mesi e 17 giorni di reclusione per reati contro il patrimonio e in materia di armi, commessi a Bagnolo in Piano, in provincia di Reggio Emilia, a Carpi, nel Modenese, e a Quistello, nel Mantovano, nel 2013.