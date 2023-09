Casoria, arrestato 48enne di Poggioreale: furto nel cantiere

È notte e i carabinieri della stazione di Casoria – allertati dal 112 – intervengono a via Doria per la segnalazione di un uomo all’interno di una villa in ristrutturazione. Lì c’è Arturo Ronghi, 48enne di Poggioreale già noto alle forze dell’ordine, sorpreso e bloccato mentre stava asportando alcuni ponteggi in metallo.

Poco distante i carabinieri trovano anche l’auto dell’uomo: una fiat Panda con i sedili posteriori ribaltati.

L’auto, verosimilmente già predisposta per depositare il materiale rubato, è stata sequestrata. L’arrestato è invece in attesa di giudizio.