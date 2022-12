Dopo 40 anni ok al piano urbanistico: si riqualificano le ex fabbriche

Approvato a Casoria il piano urbanistico comunale destinato a determinare significativi effetti positivi per le istanze che provengono dal mondo privato, all’interno di una cornice di regole e norme certe ed aggiornate. L’ok del consiglio comunale, per un territorio urbanizzato per circa il 90 per cento, giunge dopo 40 anni circa.

La riforma della strumentazione urbanistica vigente per il territorio comunale, risalente agli anni 80 del secolo scorso, comunque, era un obiettivo non più rinviabile.

Strumenti redatti ed approvati mezzo secolo fa, avevano come riferimento una città e dinamiche socio economiche che non esistono più da vari decenni, un apparato normativo obsoleto che ha rappresentato un “freno” alle istanze di modernizzazione che provengono dalla società civile, nelle sue espressioni economiche, sociali, culturali. Il susseguirsi di cicli socio-economici non sostenuti da azioni amministrative flessibili ed aggiornate ha significato non riuscire a cogliere le occasioni di sviluppo e soprattutto, non avere strumenti per cercare di rispondere in modo efficace e proficuo ai periodi di crisi che attraversiamo.

Il Piano di Casoria, in relazione alle ricadute pubbliche ha già determinato delle anticipazioni e degli effetti, basti pensare all’apertura del Parco Michelangelo, oppure ai programmi finanziati dal Pnrr o dal Pics, diretta gemmazione delle strategie di riqualificazione che il nuovo strumento urbanistico ha elaborato e proposto. “Casoria non resterà più indietro: chi la governerà avrà gli strumenti per renderla moderna e fruibile. Abbiamo scritto un pezzo di storia dopo quasi mezzo secolo di attese e promesse. E lo abbiamo fatto insieme con lavoro e sacrificio”, dice il sindaco, Raffaele Bene.