Casoria, durante la lite staccò l'orecchio al rivale: arrestato

Durante una lite staccò con un morso un pezzo di orecchio, oggi è finito ai domiciliari.

L'aggressione risale allo scorso 17 maggio.

Il 37enne, nei pressi di un bar di Casoria, intervenne in una lite scoppiata per futili motivi tra la persona con la quale si trovava in quel momento ed un altro soggetto contro il quale si scagliò provocandogli la ferita all'orecchio.

Un'aggressione che alla vittima ha procurato una lesione permanente. L'aggressore, dopo le indagini dirette dalla procura di Napoli nord e condotte dai carabinieri, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.