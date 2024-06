Uno schianto con lo scooter è costato la vita ad un 15enne napoletano, ennesima vittima della strada, coinvolto in un tragico incidente a Casoria, in provincia di Napoli. Pasquale Esposito avrebbe compiuto 16 anni a settembre, invece, il suo futuro è stato drammaticamente interrotto lunedì sera quando il centauro è morto sul colpo dopo essersi scontrato con due auto. Quella di Paky, come lo chiamavano affettuosamente gli amici, è la terza giovane vita spezzata negli ultimi giorni dopo Antonio Milo, il 16enne morto a bordo del proprio scooter dopo l’impatto con due auto a Scampia, il 29 maggio e Arcangelo Riposo, 17enne di Terzigno morto a San Giuseppe Vesuviano, dopo aver perso il controllo del proprio scooter in via Croce Rossa.

Pasquale Esposito era a bordo di uno scooter Honda 125 poco prima dell’urto contro un’auto Fiat Panda, condotta da un 19enne che procedeva nello stesso senso di marcia su via Giovanni Pascoli. L’incidente, avvenuto intorno alle 22, è stato ricostruito dai carabinieri di Arpino di Casoria che, per il momento, hanno accertato due collisioni tra lo scooter e i veicoli su cui ha impattato.

Dunque, secondo gli accertamenti dei militari, il centauro dopo aver urtato contro la Panda è stato sbalzato, finendo sulla corsia opposta dove si è scontrato frontalmente con una seconda auto condotta da un 38enne.

Il minore, deceduto sul colpo, è stato trasportato all’ospedale di Giugliano per gli esami autoptici e tutti i veicoli coinvolti nell’incidente sono stati sequestrati dai carabinieri di Arpino che, tra le prime verifiche, hanno constatato che il 15enne possedeva un patentino ma non per guidare lo scooter 125 e che indossava correttamente il casco di protezione. Per Paky che abitava a Napoli, nel quartiere Capodichino, sono stati centinaia i messaggi di affetto e cordoglio di amici e conoscenti sui social.

I dati relativi agli incidenti e agli investimenti mortali a Napoli sono drammatici. Nel 2024 si contano 13 decessi di cui 6 pedoni e 6 persone a bordo del proprio scooter, inclusi i minori Antonio Milo, di 16 anni e il 17enne Andrea Mellone. In questi giorni, il piano per la sicurezza stradale del Comune di Napoli, è stato potenziato aumentando le installazioni di attraversamenti rialzati che fungono anche da dissuasori di velocità, nelle zone più critiche. Ne sono stati realizzati due in via Terracina e i prossimi saranno installati su via Cattolica, Corso Vittorio Emanuele e Corso Malta.

La prima fase di questi interventi sarà completata entro dieci giorni e, successivamente, gli assessorati alla Polizia Municipale e alle Infrastrutture che hanno costituito un gruppo di lavoro per analizzare i dati dei sinistri e le strade più a rischio, individueranno le aree dove posizionare attraversamenti rialzati e i dossi rallentatori di velocità. Un monitoraggio per «ridurre il numero di incidenti prestando massima attenzione alla sicurezza stradale, una delle priorità dell’amministrazione comunale» si legge in una nota del Comune partenopeo