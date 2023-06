Il viso di San Ludovico rivolto alla sede del municipio. Tanti cittadini lunedì pomeriggio hanno partecipato all'inaugurazione dei murales dedicati al Santo di Casoria. È impossibile passare in piazza Cirillo senza restare catturati dall'immagine del Santo e da quei colori che dipingono la parete laterale dell'edificio che affaccia sul Comune. Il murale è l'opera più grande d'Italia dedicata al Santo ed è stata realizzata dall'artista internazionale Leticia Mandragora. Spiega l'assessore alla Cultura Vincenzo Russo: «Una delle immagini più belle del Santo, che mi ha sempre affascinato per la semplicità e per la potenza della raffigurazione, lo ritrae mentre è seduto, quasi abbandonato a Dio, con il cappuccio sulla testa e lo sguardo rivolto verso il basso. Ludovico da Casoria, Santo della nostra città, padre degli accattoncelli, fratello dei poveri. In questa raffigurazione il Santo guarda verso la sede del nostro Comune, a voler indicare la sua protezione sull'intera città, ma guarda anche ad un ostensorio particolare dove sono simboleggiati le tre congregazioni casoriane».

L'altro murale si trova in via Nuova Padre Ludovico, a pochi passi dal municipio. Sul muro che costeggia la strada in primo piano ci sono gli occhi azzurri di San Ludovico. L'opera è stata realizzata da Mirko Di Pierno, artista trentacinquenne originario di Casavatore e dall'Associazione Sportiva Dilettantistica Volley Casa D'Or.

Mirko Di Pierno commentava in una intervista concessa al Mattino: «È fondamentale che i giovani e i bambini si avvicinino all'arte. Questi monumenti possono riqualificare aree cittadine attraverso la bellezza e l'arte e rappresentare punti di ritrovo». Dunque non solo opere di street art, ma una attrazione per i casoriani e visitatori dai paesi limitrofi.

La benedizione in piazza Cirillo è avvenuta in presenza dell'ammissione comunale targata Bene, del ministro Provinciale dei Frati Minori di Napoli e Caserta Padre Carlo D'Amodio, dello studioso di San Ludovico Padre Salvatore Vilardi e delle Suore Elisabettine Bigie. Soprattutto tantissimi erano i ragazzi presenti in piazza curiosi di vedere le immagini svelate e realizzate da writers pressapoco loro coetanei.

Conclude il sindaco Raffaele Bene: «L'inaugurazione dei due murales è soltanto l'ultima tappa di un cammino che stiamo completando per la creazione di un percorso turistico-religioso capace di valorizzare la nostra città, creando indotto, ma soprattutto preservando i valori della nostra storia. Il messaggio di San Ludovico è universale, ma nei luoghi dove è nato e cresciuto assumono un valore davvero unico».