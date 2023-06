Casoria, rimosse carcasse di auto fatte a pezzi in via Aspromonte

Non si ferma l’attività delle forze di polizia locale sul territorio di Casoria per arginare i fenomeni illegali legati alle auto. In queste ore sono state rimosse le carcasse di vetture abbandonate nella zona di via Aspromonte.

I veicoli erano già stati spogliati di molti pezzi e, di concerto con l’assessorato alla Sicurezza retto da Marco Colurcio ed in sinergia con l’amministrazione comunale di Raffaele Bene, si è provveduto a disporre la rimozione delle vetture e il conseguente smaltimento come rifiuti speciali. Le auto potrebbero essere provento di furto, ma al momento non è possibile accertarlo in quanto sono state private dei segni di identificazione.

Sull’episodio sono in corso accertamenti da parte della polizia municipale che sta indagando per ricostruire l’intera dinamica e individuare gli autori dei comportamenti illeciti.

Inoltre si stanno portando avanti ulteriori attività investigative per verificare eventuali collegamenti con altre azioni del genere riscontrate sul territorio comunale: di recente altri veicoli di dubbia provenienza sono stati, infatti, scoperti nell’ambito di diverse operazioni delle forze dell’ordine.