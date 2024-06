È morto ieri sera a Casoria, il giovane 15enne che, a bordo del proprio scooter, si è scontrato contro due auto che erano parcheggiate in via Giovanni Pascoli. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Arpino di Casoria.

Le cause dell'incidente sono ancora in corso di accertamento. La salma è stata sequestrata su disposizione dell'autorità giudiziaria e trasferita nell’ospedale di Giugliano per l’autopsia.