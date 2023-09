È già febbre elettorale a Casoria per l'appuntamento con l'elezione del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale che si terrà nella primavera 2024. Il Partito democratico esce allo scoperto con largo anticipo e crea i primi ostacoli alla formazione di un centrosinistra unito. «Mai più con l'attuale sindaco Raffaele Bene e pronti ad una coalizione che preveda un programma definito e una netta discontinuità con il passato», si legge, in sintesi, in un documento a firma del segretario del circolo cittadino, Oscar Cocozza, che racchiude l'incontro del direttivo del partito avvenuto in presenza del segretario provinciale, Giuseppe Annunziata, del presidente metropolitano, Francesco Dinacci, e del responsabile Enti locali della segreteria provinciale, Gaetano Bocchino.

APPROFONDIMENTI Caivano, ecco il pacchetto per il recupero: scuola, sport, aiuti sociali Campania, roghi ovunque: incendio anche sulle colline di Pozzuoli Incendio sulla collina di Bacoli, sos roghi anche nei Campi Flegrei

«Siamo preoccupati per le condizioni della città che negli anni ha perso la centralità nell'area metropolitana e ha raggiunto livelli non soddisfacenti di vivibilità e di qualità della vita per i cittadini», è riportato nella relazione che evidenzia le conclusioni di un «proficuo e costruttivo», lavoro avviato per rendere più evidente il percorso di radicamento del partito dopo il congresso e per creare più solide prospettive future in vista delle elezioni amministrative.

«Il Pd con una rinnovata unità del gruppo dirigente si muoverà con grande apertura nelle prossime settimane per costruire la più ampia interlocuzione con tutte le forze e le soggettività politiche riformiste, ambientaliste, moderate e di sinistra che si richiamano al campo progressista e democratico e condividono la necessità di una svolta amministrativa per Casoria con una nuova coalizione politica e civica, unitaria e alternativa alla destra», concludono i democrat aprendo di fatto una crepa nel centrosinistra locale dove il sindaco Raffaele Bene, tra gli esponenti di punta di Italia Viva in Campania, viene saldamente tenuto in piedi da una coalizione abbastanza eterogenea dopo la frattura, quasi subito dopo il voto del 2019, con il cartello politico che l'aveva lanciato sullo scranno più alto del Palazzo.

Raffaele Bene, 46 anni, all'epoca esponente di «Casoria libera», la lista civica che fa capo all'ex sottosegretario e consigliere regionale Tommaso Casillo, attuale presidente del Cda di Soresa, vinse al ballottaggio contro la candidata del centrodestra, Angela Russo, con il voto del 30,55 per cento degli aventi diritto. In coalizione con il sindaco, tra le altre, c'era anche la lista «Obiettivo Comune» con i consiglieri Francesco Russo, Alessandro Graziuso e Maria Stella Cassettino. Ma l'idillio tra il primo cittadino e questi ultimi fu molto breve e sfociò in una frattura insanabile che portò i tre consiglieri di Obiettivo comune sull'aventino insieme con i colleghi Marro e Ramaglia.

La maggioranza falcidiata dalle guerre intestine fu costretta così a ripiegare sul consenso di alcuni esponenti di minoranza, tra cui Rino Trojano e Gennaro Fico. Nel frattempo Russo, Graziuso e Cassettino traslocarono nel Pd, partito che nel 2019 aveva già appoggiato un proprio candidato sindaco, allungando di fatto ancora ulteriormente le distanze per raggiungere una pace nel centrosinistra cittadino. Con Bene all'angolo ma gode sempre dell'appoggio e del consenso di Casillo crescono intanto le ambizioni per la candidatura alla poltrona «numero uno» del Comune. I nomi? Tanti. Dalla ex consigliera regionale Antonella Ciaramella ad Alessandro Graziuso, Luisa Marro, Pasquale Fuccio, Pasquale Tignola e Tommaso Girasole, con quest'ultimo che lancia l'idea delle primarie per mettere tutti d'accordo.