Giro d'Italia, evento allo store Gruppo Tufano di Casoria

Polti, l’azienda leader nelle applicazioni del vapore per lo stiro e la pulizia domestica e professionale, continua la sua presenza coinvolgente e dinamica lungo le tappe del Giro d’Italia, manifestazione a cui partecipa con Polti e SOLO Caffè Monorigine nella doppia veste di fornitore e caffè ufficiale oltre che main sponsor del Team Polti Kometa.

Dopo la tappa che da Avezzano condurrà i ciclisti a Napoli, nel giorno di riposo lunedì 13 maggio alle 18.00 presso il punto vendita Euronics Tufano di Casoria (NA) - Via Principe di Piemonte, 199 - è previsto l’evento show gratuito aperto al pubblico “Benessere a ruota libera”. Sul palco allestito all’esterno del punto vendita - per raccontare come lo sport sia in grado di contribuire al benessere fisico, mentale ed emotivo delle persone motivandole ad affrontare le sfide di ogni giorno e per rispondere alle domande del pubblico – ci saranno come protagonisti il due volte vincitore del Giro d’Italia Ivan Basso e Francesca Polti, Presidente e Amministratrice Delegata di Polti insieme al noto presentatore napoletano Dino Piacenti.

«Questo evento - afferma Francesca Polti - rafforza ulteriormente la partnership tra Polti e Euronics Tufano, cliente con il quale da anni collaboriamo con reciproca soddisfazione. Prevediamo una forte partecipazione del pubblico: poter incontrare e ascoltare da vicino i nostri consumatori appassionati di ciclismo sarà un’occasione unica per condividere la passione che da sempre guida il nostro Gruppo e i nostri valori, come il rispetto e l’innovazione e la sostenibilità». «Siamo lieti di poter ospitare la Poprietà di Polti ed una personalità così autorevole nel mondo dello sport.

Siamo certi che questo evento oltre che rafforzare la partnership delle due realtà avvicinerà i nostri consumatori ad uno sport con che sta diventando sempre più popolare in Campania grazie al Giro d’Italia e ad attività come questa» aggiunge Ciro Cafarelli, giovane volto della Proprietà del Gruppo Tufano.

L’evento di Casoria si inserisce nel ricco palinsesto di attività che Polti ha pianificato in occasione del Giro d’Italia per promuovere il benessere, sia in casa che nello sport: dalla presenza nella carovana del Giro con uno stupefacente pickup dotato di effetti speciali, musica, intrattenimento e tante sorprese, al concorso "In Giro con Polti", che offre l’opportunità di vincere premi giornalieri in modalità instant win ed in caso di acquisto di prodotti facenti parte della promozione, di partecipare all'estrazione finale del super premio: tre esclusivi weekend per due persone, immersi nella bellezza incontaminata della campagna toscana.