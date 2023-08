Casoria, uomo si denuda in villa: è allarme social

Si denuda in villa comunale davanti ad una signora e il nipotino. Arriva la segnalazione durante una diretta social, per mettere in guardia dall'uomo, che viene descritto dell'età di 40-45 anni, con i capelli rasati, di forte costituzione, con stivali di gomma tipici per i lavori in campagna, in sella ad una bici rossa. Nascosto dietro un albero si è completamente tolto i vestiti, cercando l'attenzione della donna, una nonna che portava il nipotino a fare una passeggiata nel polmone verde cittadino in via Pio XII.

La donna ha subito chiamato il custode ed è stata colta da un malore per lo spavento. Con una scusa riesce a tranquillizzare il piccolo, e dopo essersi ripresa con una camomilla, il primo pensiero è quello di avvisare sui social raccontando l'accaduto alle sue amiche e segnalare l'uomo.