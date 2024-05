Castellammare, a 16 anni con un kit per lo spaccio

A 16 anni con un kit per lo spaccio. E' quanto hanno scoperto i carabinieri in via Nocera, a Castellammare di Stabia, poco lontano dalla stazione della Circumvesuviana.

Il ragazzino, bulgaro, fermato dai carabinieri è stato trovato in possesso di 11 stecche di hashish, un taglierino e un bilancino. Quanto basta per tagliare, pesare e vendere al dettaglio. La stessa sostanza è stata trovata anche nell'armadio della sua cameretta: 19,7 grammi divisi in 5 pezzi grezzi.

Il 16enne è stato arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio. E' ora in attesa di giudizio, nel centro di prima accoglienza dei Colli Aminei.