Uno scempio archeologico sulla collina dell’antica Stabia: un muro in mattoni moderni costruito sopra ad un arco di epoca romana per delimitare il confine abusivo di un’abitazione, e scatta il sequestro dell’intera area che era stata trasformata anche in discarica abusiva.

Tra la villa di Arianna e villa San Marco, a Castellammare di Stabia, sorge una terza domus sepolta dall’eruzione del 24 ottobre del 79 d.C., che nel 1967 fu ribattezzata villa del Pastore, dopo il ritrovamento di una statua marmorea (alta circa 75 centimetri, con una base di 16) risalente al periodo ellenistico. Ieri, però, tutta l’area – dove nel frattempo, nel corso degli anni, sono state costruite alcune case – è finita sotto sequestro su richiesta della Procura di Torre Annunziata e affidata al Parco Archeologico di Pompei, proprietario del terreno.

Un fondo agricolo, dove già a metà del 1700 furono avviati i primi scavi archeologici, poi effettuati con Libero D’Orsi nel 1967.

Dopo qualche tempo, per evitare il deterioramento delle strutture, la villa del Pastore fu nuovamente sepolta e data in gestione come fondo agricolo, ma poco alla volta è stata colonizzata con la costruzione di piccole abitazioni abusive, fino al 2018, con tanto di muri adagiati sulle antiche strutture di duemila anni fa.

Ieri, la polizia municipale di Castellammare di Stabia, insieme ai carabinieri del Gruppo di Torre Annunziata distaccati presso la Procura oplontina, hanno sequestrato l’area a ridosso della zona archeologica di Stabia, in esecuzione di un decreto di sequestro preventivo emesso dal Gip del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura per il reato di invasione di terreni o edifici.

Sigilli sono stati apposti ad alcuni immobili in via Passeggiata Archeologica, realizzati abusivamente da privati su un’area di proprietà del Demanio. Gli immobili – si legge in una nota a firma del procuratore Nunzio Fragliasso – erano «oggetto di un’ordinanza comunale di rimozione, alla quale non era stata data ottemperanza, nonché erano stati depositati rifiuti in maniera incontrollata».

L’area caduta in sequestro era delimitata da un muro di cinta «costituito da blocchi i lapilcemento con sovrastante rete metallica, realizzato sopra un muro di epoca romana, costituito da mura antiche in opera reticolata nella parte inferiore e con imposta superiore ad archi rovesci blocchetti di tufo rettangolari, come riscontrato dai saggi eseguiti durante uno dei sopralluoghi della polizia giudiziaria e dei funzionari del Parco Archeologico di Pompei» scrive Fragliasso.

Il muro di epoca romana era una delle pareti esterne della Villa del Pastore. Secondo la ricostruzione degli investigatori, i vari abusi edilizi erano stati realizzati in un’area demaniale sottoposta al vincolo archeologico, ma anche in zona sismica, soggetta a vincolo paesaggistico e in un Parco Urbano Archeologico, dove sono possibili solo opere finalizzate alla conservazione e valorizzazione dei beni archeologici.

L’area sequestrata è stata riaffidata in custodia al Parco Archeologico di Pompei che, nei prossimi mesi, partirà con le demolizioni e potrebbe avviare nuovamente scavi archeologici per riportare alla luce la Villa del Pastore.