Castellammare di Stabia, allarme topi in centro

Topi che passeggiano tra le strade del centro, indisturbati di notte arrivano fino ai piani alti dei palazzi. Stabiesi esasperati per le scarse condizioni igieniche della città. Sono ormai settimane che i residenti di via Marconi, via Regina Margherita, via Michele Esposito, via Denza, via Fusco, sono costretti a chiudersi in casa.

Sempre più frequenti le visite dei ratti che mangiano cibi lasciati fuori ai balconi. «Sentivo un rumore vicino alla frutta che spesso lascio fuori al terrazzo al fresco, credevo fossero gli uccellini - racconta Antonia che vive al quarto piano - invece la mattina dopo ho trovato gli escrementi dei topi.

Sono terrorizzata dalla possibilità che possano entrare in casa».

Come lei tanti altri cittadini si sono già rivolti ad Asl e Comune ma senza aver ottenuto un intervento straordinario. D’altronde anche i commercianti sono allarmati per possibili visite nei loro locali. Spesso soprautto tra via Michele Esposito e via Regina Margherita si vedono correre via i ratti tra un marciapiede e l’altro. Qualcuno ha installato anche delle foto trappole e ripreso le visite notturne che avvengono su terrazzi e balconi.