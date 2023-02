Castellammare, turista napoletano rifiuta di pagare il conto in hotel e aggredisce i poliziotti

Questa mattina gli agenti del commissariato di Castellammare di Stabia sono intervenuti in una struttura ricettiva di via Bonito per una segnalazione di una lite.

Giunti sul posto, gli operatori sono stati avvicinati dal titolare il quale ha raccontato di aver avuto una discussione con un ospite che, dopo aver recato disturbo agli altri clienti della struttura durante la notte, si era rifiutato di pagare il soggiorno ed era rientrato in camera.

I poliziotti hanno raggiunto l’uomo che, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha pronunciato frasi oltraggiose nei loro confronti per poi aggredirli ma gli agenti, dopo una colluttazione, lo hanno bloccato.

R.V., 43enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per lesioni, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Contestualmente, gli agenti hanno sequestrato una bustina contenente circa 0,5 grammi di cocaina trovata sulla scrivania della camera.