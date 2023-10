Luigi D’Alessandro non è più un soggetto socialmente pericoloso. A 74 anni, uno dei capi fondatori del clan D’Alessandro di Castellammare di Stabia torna ad essere un cittadino libero a tutti gli effetti. A sancirlo è il provvedimento emesso dal tribunale di Sorveglianza di Napoli, che ha accolto l’istanza presentata dall’avvocato Alfonso Piscino e ha cancellato l’ultima misura ancora in atto – quella della libertà vigilata – che limitava gli spostamenti di «Gigginiello», soprannome con il quale è noto negli ambienti camorristici.

Catturato nel 1994, in carcere per 24 anni ininterrottamente per scontare condanne definitive per associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsioni e omicidi di camorra commessi nel corso della faida contro gli scissionisti guidati da Mario Umberto Imparato, Luigi D’Alessandro è il fratello del defunto capoclan Michele, del quale – secondo l’Antimafia – aveva raccolto lo scettro del potere, dopo la sua morte avvenuta in carcere nel 1999. Con lui aveva fondato la cosca di famiglia, la cui roccaforte è tuttora nel rione Scanzano, zona collinare stabiese. Tornato libero nel 2018, negli ultimi cinque anni è stato sottoposto alla sorveglianza speciale e alla libertà vigilata, cessata definitivamente ieri.



«Non è più pericoloso» secondo il tribunale di Sorveglianza, poiché dalla sua scarcerazione non è mai stato segnalato alcun movimento sospetto, né frequentazioni extra familiari, poiché si sarebbe raramente spostato dalla sua abitazione di via Partoria, nel rione Scanzano. Eppure era lui – raccontano le cronache dell’epoca – a guidare il gruppo di fuoco della camorra, mentre suo fratello Michele D’Alessandro aveva assunto il ruolo di capoclan. Non a caso, nonostante siano trascorsi più di trent’anni, il nome di Luigi D’Alessandro compare tra gli indagati per l’omicidio di Sebastiano Corrado, consigliere comunale del Pds ucciso in strada a Castellammare l’11 marzo 1992 all’uscita dal suo ufficio all’allora Usl 35. A giugno dello scorso anno, fu oggetto anche di una perquisizione domiciliare da parte dell’Antimafia, che ha riaperto le indagini dopo tre decenni, fascicolo affidato al pm Giuseppe Cimmarotta.

Il nome del 74enne compare indirettamente anche nella relazione che ha portato allo scioglimento per presunte infiltrazioni della camorra nell’amministrazione comunale che guidava Palazzo Farnese. Una mancata ispezione in un appartamento confiscato proprio a Luigi D’Alessandro è tra le motivazioni dello scioglimento: alcuni agenti della polizia municipale scrissero che il bene confiscato non era accessibile, mentre i carabinieri ottennero immediatamente le chiavi dell’immobile proprio dalle mani del 74enne «ex» boss. Ora, a guidare il clan D’Alessandro potrebbero esserci figli e nipoti di «Gigginiello», seconda e terza generazione di camorra, come emerso nelle ultime inchieste dell’Antimafia. Tra questi potrebbe esserci proprio Vincenzo D’Alessandro, che l’ex killer Catello Romano – che si è laureato in carcere con 110 e lode in Sociologia – nella sua tesi autobiografica definisce «quello che consideravo il mio capo».



Nel suo elaborato, Romano – il killer 18enne che girava armato di pistola con la tessera del Pd in tasca – ha confessato quattro omicidi. Per due di questi fatti di sangue, tra cui l’agguato mortale ai danni dell’altro consigliere comunale Gino Tommasino avvenuto il 3 febbraio 2009, sta scontando condanne definitive. Per il duplice omicidio di Carmine D’Antuono e dell’innocente Federico Donnarumma, che lui definisce il suo «passaggio del Rubicone», e per l’assassinio di Nunzio Mascolo, Romano confessa nella tesi di essere l’esecutore materiale, spiegando che ad accompagnarlo erano stati rispettivamente Renato Cavaliere e Salvatore Belviso, gli altri due killer oggi collaboratori di giustizia. Il pm Cimmarotta ha già acquisito una copia della tesi e chiesto l’interrogatorio per Romano, che sarà assistito dall’avvocato Francesco Schettino. Su Belviso, in particolare, sembra scaricare le responsabilità di almeno due omicidi, facendo anche una considerazione: «Ero convinto di far parte del clan D’Alessandro, però solo dopo anni ho capito di non essere mai stato un affiliato».