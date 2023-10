«Dobbiamo capire che ci saranno sacrifici se vogliamo una linea moderna con doppio binario e segnalamento moderno e sicuro. Anche io ho il cantiere della metropolitana sotto casa da due anni, crea disagio ma sono consapevole di quanto sia necessario per una prospettiva futura». Umberto De Gregorio, presidente dei Eav, torna sulla questione del sottopasso di Castellammare e lo fa durante il dibattito che si è tenuto ieri mattina in diretta social con Giovanni Masturzo, gestore della pagina "Circumvesuviana. Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti".

Il sottopasso di via Cosenza è un'opera che rientra nei lavori di raddoppio sulla tratta Torre Annunziata - Castellammare. Il doppio binario che si fermerà fino a Castellammare centro, porta con se la necessità di eliminare, anche secondo Anfisa (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie) gli attraversamenti pedonali. Una decisione che per anni la città di Castellammare ha rigettato, mandando avanti le altre opere legate al raddoppio, come ad esempio il traforo sotto la collina di Varano, respingendo sempre la possibilità di creare un sottopasso per il traffico veicolare e pedoni, lasciando il treno a livello della strada.

Il 30 settembre scorso sono scaduti i termini per presentare le osservazioni al progetto Eav. Ora che la città è guidata dalla Commissione Prefettizia l'azienda di trasporti ha proposto un nuovo progetto, per il quale basterebbe il sì del commissari che hanno potere di giunta e consiglio comunale. Prima di possibili passi ufficiali il Prefetto Raffaele Cannizzaro ha atteso che scadessero i termini per presentare osservazioni al progetto e ora aprirà un dibattuto pubblico. Intanto martedì prossimo i rappresentanti dell'Ascom Confcommercio saranno ricevuti a Palazzo Farnese per presentare il loro documento. Ufficialmente alla mail di Eav di documenti tecnici ne sono arrivati 4, un numero piuttosto esiguo. «Il progetto proposto dall'Ente Autonomo Volturno nei fatti non migliora di certo la vivibilità di noi cittadini stabiesi».

Sono alcuni passaggi di una delle osservazioni presentate dall'architetto Rosario Savarese. «Consultando le planimetrie ci si rende immediatamente conto che o il progettista non conosce quella zona oppure ha pensato di progettare per Saint Tropez. Il dedalo di cunicoli e rampe sottostante il tracciato ferroviario, crea dei "punti cechi" che inficiano fortemente sulla sicurezza esponendo l'utenza al potenziale rischio di aggressioni sia diurne ma soprattutto notturne. L'installazione di telecamere di sorveglianza di certo non darebbe maggiore tranquillità a chi attraversa il sottopasso di notte».