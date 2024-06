Castellammare città cardioprotetta, consegnati 7 defibrillatori

Defibrillatori alla farmacie cittadine e personale formato per intervenire. Si chiama “Castellammare città cardioprotetta” l’iniziativa del Rotary che ha consegnato 7 macchinari mobili di pronto intervento ad altrettante farmacie cittadine.

«Il progetto vuole assicurare su tutto il territorio cittadino - spiega l’ammiraglio e presidente del club stabiese Domenico Picone - una protezione in casi di malori che possono avvenire improvvisamente in strada. Molto spesso si hanno i macchinari in dotazione ma nessuno li sa usare in caso di emergenza, per questo abbiamo pensato che formazione e dotazioni dovessero camminare assieme. Castellammare è anche meta di un grande flusso turistico sopratutto nei week end e sapere di poter contare su macchine e su persone formate per le urgenze in strada crediamo sia davvero importante».

Così i 7 punti della città cardiprotetta vanno dal quartiere di Scanzano, San Marco, Acqua della Madonna, Anunziatella e centro città. La cerimonia di consegna è avvenuta all’interno della Sala Congressi della Banca Stabiese alla presenza, tra gli altri, del Prefetto Raffaele Cannizzaro, capo della commissione straordinaria di Castellammare.