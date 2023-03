Castellammare, condannato il centro per anziani Oasi di San Francesco per condotta antisindacale

Il Tribunale di Torre Annunziata ha dichiarato l’antisindacalità della condotta del Centro Residenziale di Riabilitazione Sanitaria “Oasi di San Francesco” di Castellammare di Stabia e ha ordinato la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti lesivi.

La vicenda, nasce nel mese di giugno 2022 quando l’azienda, contravvenendo a principi costituzionali, si è rifiutata di riconoscere la rappresentanza sindacale aziendale della Fp Cgil con la motivazione che il sindacato non è firmatario del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.

A nulla sono valsi i tentativi bonari della Fp Cgil, rappresentati dall'ufficio legale della Cgil nella persona dell'avvocato Raffaele Ferrara, di far comprendere all’azienda che stava mettendo in essere una condotta illegittima.

«Pertanto – ha spiegato Marco D’Acunto, segretario regionale Fp con delega alla sanità privata – siamo stati costretti a ricorrere al giudice che preso atto di tutta una serie di circostanze e delle sentenze della Corte Costituzionale non ha potuto far altro che condannare l’azienda».

Dunque, l’Oasi di San Francesco dovrà modificare immediatamente l’atteggiamento assunto finora e riconoscere la rappresentanza sindacale aziendale.

«Si tratta di una sentenza importante – hanno spiegato Alfredo Garzi Cosentino e Gianluca Torelli, rispettivamente segretario generale della Fp Cgil Campania e Responsabile dell’area torrese-stabiese della Cgil – perché da un lato fa capire agli imprenditori che esistono limiti imposti dalla legge alla modalità di gestire i rapporti con chi è chiamato a tutelare i diritti dei lavoratori e dall’altro garantisce ai lavoratori che il sindacato tiene gli occhi aperti su tutto con tutti i livelli dell’organizzazione».

L’Oasi di San Francesco è una residenza per anziani con circa 40 dipendenti e lavora in convenzione con il servizio sanitario regionale. Cosa sulla quale ha chiuso la conferenza stampa D’Acunto: «Negli ultimi 10 mesi questa è la quinta azienda convenzionata con il pubblico che viene condannata per condotta antisindacale nella sola Area Metropolitana di Napoli. Si tratta di atteggiamenti che non possono più essere taciuti e per i quali è necessario avviare una grande vertenza per chiedere che le aziende convenzionate con il pubblico che ricevono condanne per condotta antisindacale che passano in giudicato debbano perdere l’accreditamento».