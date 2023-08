Castellammare, anziana prende il treno sbagliato: vaga nella tangenziale di Vicenza

Sale sul treno sbagliato e, dopo aver trascorso una notte nella stazione di Vicenza, si ritrova a vagare vicino alla strada provinciale 246 a Montecchio Maggiore, completamente disorientata.

La protagonista di questa disavventura è un'anziana di 73 anni, residente nel Comune di Castellammare di Stabia. Gli agenti della Polizia Locale dei Castelli sono intervenuti in zona San Vitale dopo aver ricevuto alcune segnalazioni in merito a una donna che, trasportando pesanti valigie e borsoni, stava procedendo a piedi e in stato confusionale lungo la via che dalla stazione delle corriere della città conduce ad Arzignano.

L'intervento di una pattuglia ha permesso di intercettarla a poche decine di metri dalla trafficata tangenziale che la pensionata stava per imboccare.

Da quanto si è appreso in seguito, la 73enne, dopo avere trascorso qualche giorno nella città modenese per il compleanno di un parente, aveva preso il treno sbagliato che, anziché riportarla a casa in provincia di Napoli, era diretto a Vicenza.