Antiche Terme di Castellammare di Stabia: «Rilanciamole, il piano c'è»

Centro benessere, piscine termali di acqua solfurea, parcheggio multipiano, centro culturale. Ecco il progetto per le Antiche Terme, con tanto di studio di fattibilità tecnico-economico fatto dai tecnici del Comune di Castellammare e da collaboratori dell'ufficio Più Europa. L'intervento fu inserito negli accordi integrativi dei fondi comunitari 2003/2007 e, nel 2009 recepito nel Dos e inviato alla Regione nell'ambito del PON Attrattori CulturaliBaia di Napoli. In quegli anni il restauro dello stabilimento di piazza Amendola era in corso grazie a fondi comunitari che arrivavano dal Cipe (6,2 milioni), dalla Regione (3,5 milioni) e dal Comune (2,5 milioni). Lo studio ridava una nuova veste al Parco e alle strutture interne prevedendo un utilizzo invernale ed estivo, un accesso pedonale diretto che arrivava dalla fermata (oggi cancellata da Eav) della vicina Circumvesuviana. Il restauro iniziato nel 2005 terminò nel dicembre 2011, il collaudo avvenne solo quattro anni dopo e finì nel mirino della Procura di Torre Annunziata. Nel 2017 nell'ambito del nuovo quadro economico fu stimata una spesa inferiore pari a circa un milione e 600 mila euro, dovuta al mancato appalto degli arredi e attrezzature sanitarie, previste nelle somme a disposizione del quadro economico principale di progetto. In 12 anni, salvo aperture estive sporadiche, il complesso è rimasto chiuso ed è nuovamente nel degrado. Per riaprirlo servono progetti e nuovi fondi.



A riportare l'attenzione su quanto c'è da fare per riportare il termalismo in città sono scese in campo associazioni, comitati ed ex amministratori. A poche ore dall'annuncio ufficiale da parte del governatore De Luca, che vedrebbe la nascita di un polo ospedaliero al posto delle Nuove Terme, la città si chiede se sarà ancora possibile parlare di termalismo a Stabia.

Se è vero che le fonti storiche sono custodite nelle Antiche Terme, è anche vero che non si conoscono ancora progetti e piani per spendere i 12 milioni di euro stanziati nell'ambito del Pnrr, proprio per il Parco urbano delle Acque che dovrebbe nascere nello stabilimento di piazza Amendola. Per questo gli appelli alla commissione straordinaria e in particolare al prefetto Raffaele Cannizzaro si moltiplicano.



Con una lettera aperta, nella quale si menziona proprio il progetto del 2009, l'ex sindaco Salvatore Vozza mette sul tavolo la questione. «In questi mesi si materializzano dopo anni possibilità più concrete per realizzare alcuni interventi. Confidiamo - scrive Salvatore Vozza - che si riescano a fare passi in avanti non solo per la creazione di un polo ospedaliero sul Solaro. Soluzione che rappresenta un rimedio positivo e utile che però, non può nascondere il grave fallimento che l'ha resa necessaria: la scomparsa delle Terme del Solaro a cui si è aggiunta la mancata apertura delle Antiche Terme ristrutturate. Da oltre otto anni la città di Castellammare è assente sul mercato del termalismo, per questo se tra Regione e Comune si è aperto uno spiraglio e una collaborazione fattiva, è bene non perdere due obiettivi primari».