Un omicidio stabilito dai vertici della camorra stabiese. Un agguato che aveva una firma e una precisa investitura criminale: quella del clan D'Alessandro, deciso a chiudere i conti con l'allora consigliere comunale della Margherita. Quindici anni dopo i fatti, arriva una ricostruzione compiuta dell'omicidio di Luigi Tommasino, uomo politico di Castellammare di Stabia, per anni in forza al consiglio comunale della città nella quale viveva assieme alla sua famiglia. È stato il gip Marco Giordano ad accogliere la richiesta della Dda di Napoli – al termine del lavoro del pm anticamorra Giuseppe Cimmarotta – firmando l'ordine di arresto per i mandanti dell'agguato, al netto di una prima inchiesta culminata anni fa nelle condanne definitive degli esecutori materiali.

Sei arresti, dunque , grazie al lavoro dei carabinieri di Torre Annunziata.

Oggi ci sono i nomi dei registi del delitto, ma anche un movente che sta alla base della ricostruzione operata dalla Dda di Napoli. In sintesi, il movente del delitto è di natura strettamente economica. Tommasino avrebbe mantenuto rapporti ambigui con i vertici del clan D'Alessandro, probabilmente gestendo una trama di interessi poco chiara, finendo con il provocare una vendetta dello stesso clan. Dei killer finora condannati si conoscono i nomi, ma anche le storie personali, tra condanne e detenzione, oggi si scoprono i nomi dei mandanti e un movente possibile, su cui pesano le conclusioni del giudice Giordano.

Ma restiamo alla dinamica dell'agguato, partendo dai nomi degli esecutori materiali. In questi anni sono stati condannati a 30 anni sia Catello Romano che Renato Cavaliere, che in passato ha deciso di collaborare con la giustizia. Erano stati in passato condannati in via definitiva gli altri due esecutori materiali Salvatore Belviso e Raffaele Polito (18 e 12 anni di cella le rispettive condanne per i due soggetti che decisero di collaborare con la giustizia).

Questa mattina il blitz della Dda di Napoli, il cerchio sembra chiuso: l’omicidio era firmato dai vertici del clan D’Alessandro.