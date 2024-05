A Castellammare di Stabia il Recruiting Day per 100 opportunità di lavoro disponibili

La Regione Campania, attraverso il Centro per l'Impiego (CpI) di Castellammare di Stabia, organizza un Recruiting Day il 30 maggio 2024 dalle 10 alle 13 presso la propria sede in via Regina Margherita numero 74.

L'evento, fortemente voluto dalla dottoressa Anna Calabrese, responsabile del CpI, mira a contrastare la crisi occupazionale locale e a facilitare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.



Durante il Recruiting Day saranno disponibili circa 100 opportunità di lavoro, distribuite tra vari settori professionali. I profili ricercati includono:



Amministrativi: Impiegato amministrativo, impiegato contabile

Sanitari e assistenziali: Operatore sociosanitario (OSS), OSA, OPI, fisioterapista, infermiere, biologo

Ristorazione e ospitalità: Cuoco, pizzaiolo, panettiere, personale di sala, personale ai piani, cameriere, receptionist

Tecnici e specialistici: Geometra, operaio, autista

Modalità di Candidatura: Le candidature sono aperte e possono essere presentate attraverso diverse modalità:



Portale Cliclavoro Campania: I candidati possono inviare la propria candidatura direttamente attraverso il portale dedicato.

Email: È possibile inviare un'email all'indirizzo cpicastmare@regione.campania.it, specificando nell'oggetto il profilo per cui si intende candidarsi.

Presso gli sportelli del CpI: I candidati possono redigere e consegnare il proprio curriculum vitae direttamente presso gli sportelli del CpI di Castellammare di Stabia.



Il Recruiting Day rappresenta un'occasione unica per i residenti di Castellammare di Stabia e delle zone limitrofe di entrare in contatto diretto con le aziende del territorio e di esplorare nuove opportunità di carriera.



I candidati avranno l'opportunità di presentarsi personalmente, mettendo in luce non solo le proprie competenze e qualifiche, ma anche le proprie qualità umane e relazionali, spesso fondamentali per un'assunzione.



Il Recruiting Day non è solo un'opportunità per i candidati, ma anche per le aziende locali, che possono accedere a un bacino di talenti diversificato e motivato. Le imprese avranno l'occasione di incontrare numerosi potenziali dipendenti in un'unica giornata, ottimizzando così i tempi e le risorse dedicate alla selezione del personale.

Grazie all'impegno della Regione Campania e del CpI, questo evento intende fornire un contributo significativo alla riduzione della disoccupazione locale e alla crescita economica della comunità.



La Regione Campania, attraverso il CpI di Castellammare di Stabia, ha lavorato assiduamente per creare un ponte tra domanda e offerta di lavoro, cercando di rispondere alle esigenze specifiche del mercato del lavoro locale. L'evento si inserisce in una più ampia strategia regionale volta a stimolare l'occupazione e a supportare i cittadini nella ricerca di opportunità lavorative adeguate alle loro capacità e aspirazioni.

Attraverso il Recruiting Day, si vuole dare una risposta concreta alle esigenze di chi cerca lavoro, offrendo al contempo alle aziende la possibilità di crescere e prosperare grazie all'apporto di nuove risorse.

In un contesto economico spesso caratterizzato da incertezze e difficoltà, il Recruiting Day rappresenta un segnale di speranza e di ripresa, dimostrando che con l'impegno congiunto di istituzioni, imprese e cittadini, è possibile creare opportunità reali di sviluppo e benessere per la comunità.

I residenti di Castellammare di Stabia e delle zone circostanti sono quindi invitati a partecipare numerosi, per sfruttare appieno questa preziosa occasione di incontro e di crescita professionale. La partecipazione attiva a eventi come questo può rappresentare un passo decisivo verso un futuro lavorativo più stabile e soddisfacente, contribuendo al contempo alla costruzione di una comunità più forte e resiliente.