Castellammare, quattro arresti e un'auto sequestrata: controlli a tappeto

Quattro arresti e un'auto sequestrata. Servizio a largo raggio da parte dei carabinieri di Castellammare insieme ai militari del Reggimento Campania e del Nucleo cinofili di Sarno. I militari hanno arrestato Enzo Luminoso, 38enne stabiese già noto alle forze dell’ordine. Dovrà scontare 2 anni, 1 mese e 26 giorni di reclusione per varie pene. A disporlo il Tribunale di Torre Annunziata. L’uomo è stato trasferito nel carcere di Poggioreale. Invece dovrà scontare 1 anno, 9 mesi e 11 giorni di reclusione ai domiciliari per cumulo di pene Tommaso Naclerio, 52enne di Gragnano già noto alle forze dell’ordine. A disporlo, in questo caso, il Tribunale di L’Aquila. Denunciata poi una coppia di Castellammare per aver realizzato abusivamente una veranda di 10 metri quadri che è stata sequestrata. Diversi i controlli a persone e auto. Sequestrata un’auto, ritirata una patente di guida e notificate diverse violazioni al codice della strada.