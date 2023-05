Castellammare, in pieno giorno uomo tenta di rubare gli incassi e fuggire

È successo a Castellammare di Stabia in Via Giuseppe Cosenza. L'uomo, in evidente stato di ubriachezza, si è introdotto all’interno di un negozio con l’intento di rubare gli incassi.

Sul retro del locale si trovavano i due giovani proprietari che, non appena sentiti diversi rumori, hanno sorpreso il ladro scappare con la refurtiva.

Sotto gli occhi increduli di commercianti e clienti e dopo le richieste d’aiuto dei due commercianti, il ladro è stato bloccato ed è stata subito allertata la polizia.

Il ladro, cinquantenne, già conosciuto dai commercianti di Via Giuseppe Cosenza per aver commesso piccoli furti, è stato arrestato e portato alla centrale di polizia. Da diversi mesi, la strada di Via Giuseppe Cosenza, adiacente al rione popolare "Cicerone", è presa di mira da malviventi, intenti a commettere piccoli furti e spaventare i commercianti e tutti coloro che vi abitano.