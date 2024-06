Castellammare di Stabia, il saluto dei commissari prefettizi: «Paralisi di 5 mesi per colpa del ricorso»

«A causa delle continue voci sul possibile accoglimento del ricorso dell'ex sindaco, che hanno destabilizzato l'ambiente, gli uffici comunali hanno vissuto una paralisi di 5 mesi. Quella di Castellammare di Stabia è stata l'esperienza più difficile delle carriera, una vera sfida». Raffaele Cannizzaro è alla guida della triade di commissari prefettizi che hanno amministrato Palazzo Farnese dopo lo scioglimento per presunte infiltrazioni della camorra.

Prima di salutare, fa un ultimissimo bilancio delle attività: «Lascio Castellammare con il rammarico di averla vissuta poco. Però – prosegue il prefetto Cannizzaro – negli ultimi giorni ho firmato alcuni atti d'indirizzo e una lettera d'intenti con il ministero dello Sport e con la Regione Campania per acquisire il complesso dei Salesiani. Spero che questa vicenda possa essere seguita dal nuovo sindaco. Si tratta di un immobile finito all'asta, un complesso che sarà in vendita a un prezzo basso rispetto al mercato, e che si presta a molti usi. Abbiamo stanziato già un milione di euro e accantonato ulteriori 3 milioni per il primo lotto di lavori». I commissari hanno già avviato l'interlocuzione con il ministro Abodi e con il presidente De Luca «a cui abbiamo proposto un acquisto di cordata per trasformarlo nella città dei giovani di Castellammare di Stabia».

Sul tema infiltrazioni, Cannizzaro spiega che «in città la presenza della criminalità organizzata si avverte da decenni» ma il vero problema della macchina amministrativa non è la camorra «ma il fatto che fosse lontana dalle regole dell'efficienza.

Non c'era atto, affare, lavoro pubblico affidato o portato a termine che non potesse causare danni e contenziosi per l'amministrazione» dice Cannizzaro. Sul caso del sottopasso, poi, «i commissari erano contrari fin dall'inizio, non era un progetto condivisibile, ora spetterà al nuovo sindaco bloccare definitivamente l'opera».

Sulla politica «troppo litigiosa», Cannizzaro precisa che «il commissariamento andava vissuto come un'opportunità, non come un danno. Sulla balneabilità, la città deve prepararsi ad accogliere un potenziale di mezzo milione di persone, mentre abbiamo pulito il piano regolatore da errori ed eccessivi carichi urbanistici. Castellammare ha bisogno di spazi, di parcheggi, non di nuove case, poi potrà diventare una piccola Barcellona, un catalizzatore di turismo. Andrebbero abbattuti anche i silos al porto, occupano solo spazi che sarebbero utili alla città». Ora, dopo aver accolto il prefetto di Napoli, Michele di Bari, in uno dei seggi domenica mattina, i commissari prefettizi lasceranno spazio al nuovo sindaco Gigi Vicinanza.