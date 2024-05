Il Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo, per l'importo di €803.433,36, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, su conforme richiesta di questa Procura della Repubblica, nei confronti della TEKNO PIPER s.r.l.s., con sede a Castellammare di Stabia, e del relativo rappresentante legale, indagato per il delitto di omesso versamento di ritenute dovute o certificate, ai sensi dell'art. 10-bis del D. Lgs. .n 74/2000.

In particolare, il destinatario del provvedimento avrebbe omesso il versamento delle ritenute operate nei confronti dei dipendenti della predetta società, operante nel settore della riparazione e manutenzione di navi commerciali e da diporto, relative agli anni d'imposta dal 2018 al 2020, per un totale di € 803.433,36.

Alla luce delle risultanze emerse è stata, pertanto, emessa la misura ablatoria reale, anche per equivalente, per l'intero ammontare delle imposte evase, corrispondente al profitto dei reati tributari. L'esecuzione del provvedimento di sequestro, tuttora in corso, ha ad oggetto quote societarie, veicoli edisponibilità finanziarie riconducibili ala società e all'indagato, li cui valore complessivo èin via di quantificazione.