L'ombra della camorra sulla campagna elettorale. Sequestrato a Castellammare materiale elettorale a casa di uno dei boss del clan D'Alessandro, finito in manette pochi giorni fa per omicidio. Nel corso dell'ultimo blitz coordinato dalla Dda di Napoli, i carabinieri del Gruppo di Torre Annunziata hanno trovato e sequestrato alcuni santini di un candidato al consiglio comunale del centrosinistra nell'abitazione di Paolo Carolei, 53 anni, pregiudicato ora accusato di essere - insieme a Vincenzo D'Alessandro - il mandante dell'omicidio di Carmine D'Antuono, ucciso la mattina del 28 ottobre 2008 a Gragnano. In quell'agguato, come ha confessato nella sua tesi di laurea, il killer con la tessera del Pd in tasca e all'epoca appena 18enne Catello Romano uccise anche Federico Donnarumma, un innocente, solo perché era in compagnia della vittima predestinata.

Le elezioni, però, sono alle porte e il rischio di inquinamento del voto è altissimo. Il centrosinistra ha candidato il giornalista Gigi Vicinanza a cui si è contrapposto il centrodestra con l'avvocato Mario D'Apuzzo. Dopo l'operazione anticamorra, ieri mattina Carmela Rescigno, presidente della commissione regionale anticamorra ha proposto una seduta in vista di un'audizione urgente «per evidenziare il rischio di possibili condizionamenti da parte della criminalità organizzata sulle prossime elezioni comunali di Castellammare di Stabia».

Sul tavolo della discussione anche il ritrovamento dei santini elettorali di un professionista candidato in una lista di Vicinanza che ha già avuto incarichi politici in passato. I santini sono stati ritrovati a casa di Carolei. Mentre gli investigatori cercano di capire se possano esserci possibili tentativi di inquinamento delle elezioni da parte del clan, Vicinanza risponde deciso: «È un fatto molto grave, la camorra è il male di Castellammare. Io e il mio schieramento non vogliamo i voti dei clan. Nell'idea di grande Stabia non c'è e non ci sarà spazio per malaffare, illegalità e criminalità. Ben vengano tutti gli accertamenti delle forze inquirenti, come ho apprezzato la Commissione parlamentare antimafia che ha già individuato un candidato impresentabile su 32 in tutta Italia proprio a Castellammare nello schieramento di centrodestra».

In settimana, l'operazione anticamorra ha portato all'arresto di sei persone, tra cui proprio Vincenzo D'Alessandro, accusato insieme a Sergio Mosca di essere il mandante dell'omicidio di Gino Tommasino, all'epoca consigliere comunale del Pd, ucciso il 3 febbraio 2009 mentre era in auto con il figlio. Intrecci tra politica e camorra che rischiano di tornare ancora una volta oltre 15 anni dopo, a meno di una settimana dalla elezioni e dopo due anni di commissariamento in seguito allo scioglimento per presunte infiltrazioni della camorra a Palazzo Farnese dell'ex sindaco di centrodestra Gaetano Cimmino, che nel 2009 era segretario di quel Pd in cui militava Tommasino e che aveva tesserato uno dei suoi killer.