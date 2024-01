«In un quadro di così allarmante illegittimità amministrativa e contiguità con gli ambienti criminali, il sindaco ha "omesso" l'attività di controllo e di segnalazione di eventuali situazioni in atto». Con questa motivazione, Gaetano Cimmino, sindaco di Castellammare dal 2018 al 2022, è stato dichiarato incandidabile per i prossimi dieci anni. La decisione è della prima sezione del Tribunale di Torre Annunziata (presidente Marianna Lopiano).

Secondo il collegio quattro sono gli ex amministratori colpevoli di omissione di controllo, mentre per altri dieci presenti nella relazione della commissione d'accesso, è arrivato l'accoglimento del ricorso. Nelle 55 pagine della sentenza, i giudici ripercorrono i fatti che hanno portato allo scioglimento per infiltrazioni camorristiche del consiglio comunale il 28 febbraio del 2022 e sostengono che per l'ex sindaco ma anche per gli l'ex assessori Fulvio Calì e Giovanni Russo e per l'ex presidente del consiglio comunale Emanuele D'Apice i ruoli di responsabilità erano tali da comportare un peso maggiore nelle azioni compiute. Non hanno influito invece nell'attività amministrativa e quindi sono ritenuti candidabili l'ex vice sindaco Antonio Cimmino, gli ex assessori Antonella Esposito e Sabrina De Gennaro, gli ex consiglieri Annamaria De Simone, Vincenza Maresca, Catello Tito, Barbara Di Maio, Giovanni Nastelli, Eutalia Esposito, Francesco Iovino (gli ultimi tre esponenti dell'opposizione).

I giudici hanno accolto le richieste della Procura (procuratore Nunzio Fragliasso) che pure aveva differenziato le posizioni.

Nello specifico a carico di Gaetano Cimmino vengono elencati fatti e vicende evidenziate dalla commissione d'accesso: gli affidamenti diretti, la gestione degli appalti, la vicinanza dell'ex sindaco a una famiglia ritenuta vicina ai clan, la gestione dei beni confiscati e la scarsa attività sul fronte dell'abusivismo edilizio.

Oggi Gaetano Cimmino è responsabile per Forza Italia degli enti locali. «Questa lezione deve essere un monito per i prossimi amministratori. Sono grato - ha detto l'ex sindaco - perché finalmente la verità sta emergendo, e desidero ringraziare la magistratura: non c'è nessun addebito, alcuna connessione né relazione che possa associare il mio nome e la mia persona alla criminalità organizzata. Il sindaco paga in quanto tale, perché non poteva non sapere». Intanto, proprio sul nome del suo successore si fanno sempre più insistenti le voci che portano al magistrato Catello Maresca, considerato una figura di garanzia sul fronte della legalità. Maresca non ha mai nascosto il suo legame per Castellammare (il nonno era stabiese) nè le sue ambizioni politiche (attualmente è stato collocato fuori ruolo dalla magistratura in quanto nominato segretario particolare del presidente della commissione parlamentare per le questioni regionali, Francesco Silvestro di Forza Italia).

Non potrà candidarsi anche Emanuele D'Apice che finì nella bufera quando, eletto presidente del consiglio comunale, ringraziò il padre Luigi, deceduto un anno prima e condannato in via definitiva a 4 anni per concorso esterno in associazione camorristica. D'Apice si dice amareggiato «per come è stata trasformata, in maniera totalmente strumentale, una vicenda personale».