Castellammare di Stabia, quattro concerti per i dieci anni del liceo musicale

Quattro concerti per festeggiare il decimo compleanno del liceo scientifico musicale Francesco Severi a Castellammare. Un anniversario importante per una scuola superiore che negli anni e' andata crescendo di numero e di riconoscimenti musicali in giro per l'Italia con un'orchestra di giovani e validi musicisti.

Si parte il 12 aprile con la Fanfara dell'Arma dei Carabinieri. Il 13 aprile concerto dei docenti del liceo musicale. Il 19 aprile concerto dell'Orchestra sinfonica. Il 24 aprile concerto Ensemble misto. Come precisa la preside dell'Istituto di via D'Orsi, Elena Cavaliere.

«Il liceo musicale è una delle scuole secondarie di secondo grado avviate dalla riforma Gelmini decreto n.89/2010 entrata a pieno regime nell’anno scolastico 2014/15.

Nasce dalle basi della sperimentazione dei licei musicali e coreutici istituiti dalla riforma Moratti - scrive la dirigente scolastica - sul territorio nazionale inizialmente erano presenti 40 licei musicali e 10 coreutici istituiti in regime di convenzione con i Conservatori e l’Accademia nazionale di danza. Il liceo musicale Severi nasce nell’ anno scolastico 2013/14 dopo sofferta opera di convincimento sulla necessità di dare risposta alla vocazione del territorio il cui genius musicale era vivissimo(ricordiamo Luigi Denza, Eugenio e Michele Esposito)».

«Le prime richieste infatti puntavano sull’istituzione della sezione coreutica-come aggiungono dal liceo musicale - che difficilmente l’istituzione avrebbe potuto ospitare al suo interno per l’adeguamento strutturale necessario. Si arrivò con non poche difficoltà alla richiesta della sezione musicale il cui enorme successo portò già l’anno successivo all’istituzione della doppia sezione raccogliendo una larga e variegata utenza attratta dal lavoro di grande qualità dell’offerta formativa posta in essere da subito per assicurare la continuità di percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo musicale».

E poi ancora aggiunge la preside. «Se Le Linee guida nazionali indicavano obiettivi,competenze,conoscenze bisognava tradurle in pratica didattica in un curricolo per lo più umanistico che integrasse le materie d’indirizzo. Quindi redazione scientifica dei programmi di primo e secondo strumento, esami di ammissione,modalità delle certificazioni di competenza,monitoraggio del conservatorio,criteri di attribuzione del secondo strumento in una prospettiva ampia che consentisse di pensare siaalla costituzione di diversi ensemble che ad un’orchestra sinfonica potenziando anche i cosiddetti strumenti deboli che avrebbero assicurato maggiore inserimento. Coordinamento con i docenti delle materie curriculari per pensare ad una curvatura dei contenuti che tenesse conto della specificità musicale e da quella partire. La redazione della convenzione col Conservatorio è stato ulteriore momento di confronto che ha portato la nostra istituzione ad una stesura che contemperasse quanto previsto dalla normativa e l’effettiva realtà didattica: ha fatto letteratura ed è stata adottatada diversi Licei. E’ da dire che i docenti storici si sono spesi spesso anche a livello personale oltre che istituzionale anche per superare quel clima un po’ opaco che considerava la musica subcutura ignorando il sapere polivoco che da essa scaturisce. E’ infatti un sapere a piu’ campi che s’interseca con altri saperi che vanno ben oltre l’apprendimento strumentale che non è mai meccanicistico e fine a sé stesso. Ci è capitato spesso di doverlo riaffermare anche vivacemente. Il nostro Liceo esprime eccellenze,numerosissimi alunni proseguono gli studi musicali presso i Conservatori di stato(dove finalmente possono frequentare due percorsi) e alle Università. Sempre un passo avanti promuovendo nuovi linguaggi e sperimentazioni per rispondere alle più variegate istanze formative degli alunni».