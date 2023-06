Castellammare, false accuse di maltrattamenti dalla moglie: arrestato poi assolto

A Castellammare fece arrestare il marito con il codice rosso, denunciando maltrattamenti e violenze sessuali in ambito domestico a dir poco raccapriccianti. Un racconto rivelatosi falso e frutto dell'immaginazione. Oggi, i giudici del tribunale di Torre Annunziata (presidente di collegio Riccardo Sena) hanno assolto il 71enne di Castellammare di Stabia, finito a processo per gravi reati in ambito familiare.

Ha sempre sostenuto di essere innocente e, assistito dall'avvocato Francesco Schettino, oggi per lui è arrivata l'assoluzione con formula piena perché il fatto non sussiste. In pratica, non è mai accaduto nulla di quanto raccontato da sua moglie.