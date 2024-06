Balneabilità ad un passo per il litorale di Castellammare. Da 429 a 10, scende il numero dei batteri per il lungomare stabiese antistante la villa comunale, l’Ente Idrico Campano celebra il trend positivo parlando di una svolta epocale. «Ciò che poteva sembrare una pura utopia, oggi è un risultato concreto, tangibile, a portata di mano. Abbiamo intrapreso questo percorso con la consapevolezza di avere davanti a noi un obiettivo molto ambizioso». Entusiasta Luca Mascolo, presidente dell’Ente Idrico Campano che sta realizzando i lavori di collettamento degli scarichi fognari in sinergia con la Regione Campania e con Gori, attraverso il programma “Energie per il Sarno”.

Lo scenario

L’obiettivo è arrivare entro il 2025 all’eliminazione di 113 scarichi in ambiente e garantire il disinquinamento del bacino idrografico del fiume Sarno e il recupero dell’intero litorale del golfo di Napoli. L’ultimo prelievo effettuato dall’Arpac, l’agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, sul lungomare stabiese risale al 27 maggio scorso e rileva come la concentrazione di batteri sia ampiamente al di sotto della soglia massima consentita: in particolare sono pari a 10n/100ml sia i valori degli enterococchi intestinali (valore limite di 200n/100ml) sia quelli relativi all’escherichia coli (valore limite di 500n/100ml). I valori sono nella norma da un anno e stavolta il dato è eccezionalmente positivo. Ma se le acque sorridono, meno può dirsi per la spiaggia è infestata di topi e blatte.

Per l’arenile nel cuore della città è necessario un intervento straordinario di pulizia, è necessaria una bonifica. Insomma la balneabilità attesa da decenni deve ancora attendere, nonostante l’ottimismo. Di fatto perchè venga decretato il via libera ai tuffi sono necessari tre anni di valori nella norma che possono scendere a due in presenza di interventi strutturali, per questo fu proprio il consigliere regionale Mario Casillo a spingersi in avanti, parlando di un bagno in villa a luglio.

Per Castellammare l’opera di allacciamento degli scarichi di decine di attività commerciali e condomini è partito sei anni fa. All’interno del rivo Cannetiello, che sfocia nel cuore della villa comunale, confluivano le fogne di privati non in regola, residenti nel salotto stabiese a due passi dal mare. L’altro grande scolo che arriva sul litorale è rivo San Marco, oggi spartiacque tra la spiaggia del centro città e via De Gasperi. All’interno di rivo San Marco confluiscono ancora gli scarichi dei comuni adiacenti, principalmente dei Monti Lattari.

Ancora per poco si spera, visti i lavori in corso per l’allacciamento degli ultimi ottocento metri per il completamento del collettore degli scarichi dei Lattari al depuratore Foce Sarno. Sarà quello il punto di svolta, per ora niente tuffi nel mare antistante la villa comunale e secondo gli ultimi dati di Arpac anche all’altra estremità che si trova a ridosso di Marina di Stabia. Tratto quest’ultimo interessato dall’ordinanza del Prefetto Raffaele Cannizzaro, capo della Commissione Straordinaria stabiese, che ne ha vietato la balneazione, fino a nuovi prelievi.

Le conferme

Si conferma invece balneabile, e al momento è l’unico tratto, la parte centrale di litorale De Gasperi, meta preferita degli stabiesi che si rifugiano presso lo spazio libero a ridosso di capannoni industriali e scheletri di cemento. «Il mare restituito sta diventando realtà e rappresenta una opportunità per rendere Grande Stabia - dichiara Luigi Vicinanza, candidato sindaco del centrosinistra - Il recupero della balneabilità significa risarcire una città che per mezzo secolo non ha potuto usufruire del proprio litorale. La spiaggia lungo la villa comunale, un parco a mare nel cuore della città, deve essere libera e attrezzata».

L'utilizzo del waterfront è uno dei temi più caldi per la città che si appresta ad eleggere un nuovo sindaco dopo lo scioglimento per infiltrazioni camorristiche. «Siamo di fronte all’ennesima operazione di inquinamento mediatico - replica il candidato del centro destra Mario D’Apuzzo - con il centrosinistra che parla di balneazione per distrarre l’elettorato dall’ennesima figuraccia giudiziaria. Tra l’altro mentendo su un dato inconfutabile, ovvero il divieto di balneazione per la spiaggia di Marina Di Stabia».