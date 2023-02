Muore nella notte in attesa dei soccorsi, la Procura di Torre Annunziata apre un’inchiesta. Sergio Aiello aveva 51 anni e viveva da solo in via Rispoli a Castellammare. Ieri mattina a trovarlo senza vita in bagno è stata la sorella che, di corsa, ha raggiunto l’abitazione perchè allarmata dalla fidanzata. Aiello non rispondeva alle telefonate né ai messaggi. Ma in realtà non rispondeva più dalle 4 del mattino.

APPROFONDIMENTI Napoli, urla e minaccia gli operatori del 118: era sotto effetto di sostanze stupefacenti Napoli, strada murata blocca l'ambulanza: muore un paziente di 67 anni Diagnosi sbagliata al pronto soccorso, cade con gli sci: 5 fratture al bacino, ma il medico non le vede. E ci sono altri due casi

L’ultima telefonata l’aveva fatta lui alla centrale del 118 per chiedere aiuto. Era cosciente ma aveva l’affanno, non riusciva a respirare e così l’ambulanza in codice giallo ha raggiunto abbastanza rapidamente quel vicolo stretto tra i palazzi antichi. Quando il mezzo di soccorso è arrivato davanti al civico 48 i sanitari si sono resi conto che non c’erano citofoni dove poter bussare e così hanno iniziato a chiamare l’uomo prima al telefono poi a voce, direttamente dalla strada. Niente. Dopo qualche minuto di silenzio l’ambulanza è tornata indietro.

Quella decisione è stata fatale per Aiello? È quello che l’inchiesta guidata dal Pm Marianna Ricci, della sezione colpa medica della Procura di Torre Annunziata, dovrà chiarire. Secondo il racconto della famiglia, Aiello aveva lasciato la porta di casa aperta, presumibilmente per far entrare i medici. Lo dicono con forza a parenti e amici che da ieri mattina non si danno pace per l’improvvisa morte di un uomo conosciuto e amato in città. Sul posto ieri mattina sono arrivati gli agenti del commissariato di Castellammare agli ordini del primo dirigente Amalia Sorrentino, che hanno ascoltato e raccolto la denuncia dei familiari. È tornata anche un’ambulanza, chiamata stavolta per accertare il decesso. Sergio aveva due sorelle e due fratelli, era separato e padre di un ragazzo, aveva un lavoro autonomo. Nelle prossime ore sarà affidato l’incarico al medico legale per l’esame autoptico. Si dovrà capire se il malore che ha colpito il 51enne è stato fulminante, oppure se l’intervento dei soccorritori avrebbe potuto salvargli la vita. Di fatto i medici e paramedici non sono mai arrivati in casa dell’uomo.

«Abbiamo sentito urlare il nome di Sergio nella notte, erano i soccorritori ma nessuno lo sapeva, se avessi capito cosa stava succedendo sarei sceso di corsa per farli entrare», racconta Antonio che vive in quel palazzo fatto di ballatoi stretti e citofoni messi alla buona, nell’androne del palazzo e solo da qualche famiglia. All’esterno il civico è scritto a penna e al posto dei citofoni ci sono due pulsanti che sembrano due interruttori della luce. Eppure quella porta non dà pace alla sorella che ieri mattina è salita, pensando di dover usare le chiavi e invece l’ha trovata aperta, e ha visto il fratello accasciato in un angolo del bagno. «Abbiamo rispettato tutti i protocolli - fanno sapere dalla centrale del 118 - molto spesso capita che dopo la chiamata i malati raggiungano con mezzi propri l’ospedale. Aiello abita a poche centinaia di metri dal San Leonardo, gli operatori non avrebbero potuto bussare a tutte le porte nel cuore della notte, né tantomeno sfondare un portone». Questa la versione che arriva dall’Asl Napoli 3Sud che precisa come l’uomo fosse vigile e cosciente durante la telefonata. «Oltre all’affanno ha detto di avere febbre, il suo era un codice giallo». In attesa che la salma venga liberata dall’autorità giudiziaria per l’ultimo saluto, nel vicolo senza sole si fanno avanti il dolore e la rassegnazione.