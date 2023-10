Castellammare, Luigi Avitabile morto sul lavoro a 45 anni: sequestrati due cantieri

Verso le 15 i carabinieri sono intervenuti nell’ospedale civile di Castellammare dove era stato portato - in arresto cardiocircolatorio - Luigi Avitabile nato a Torre Annunziata il 30 marzo 1978.

Accertamenti in corso allo scopo di appurare le cause della morte che pare sia avvenuta in una zona non ancora meglio specificata.

I carabinieri, in accordo con l’autorità giudiziaria, stanno sequestrando due cantieri, uno a Torre del Greco e uno a Trecase. La salma è stata sequestrata su disposizione della Procura. Indagini in corso dei carabinieri di Castellammare, di Torre del Greco e di Trecase.