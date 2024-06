Un volantino nero firmato da «azione antifascista», il volto della preside a testa in giù e un lungo messaggio dal titolo «Potere agli studenti».

Il volantino con la sigla «vox» è stato diffuso all’interno del liceo Plinio Seniore di Castellammare, glorioso istituto che ha formato generazioni di giovani. La dirigente è Fortunella Santaniello e a lei si rivolge il messaggio: «Il suo regime autoritario nelle azioni decisionali e nell’organizzazione di questo istituto è giunto al termine - si legge - la situazione è ormai insostenibile, per noi studenti e per i professori. La scuola deve essere unicamente un luogo di cultura, senza infiltrazioni politiche che deturpano la vivibilità delle classi».

Il riferimento è per l’incontro sulle foibe che si è tenuto lo scorso marzo al liceo. Una conferenza organizzata da Ernesto Sica di Fdi, ex consigliere comunale della vecchia maggioranza (quel consiglio comunale fu sciolto per infiltrazioni camorristiche e Castellammare torna al voto sabato e domenica prossimi). Il volantino si riferisce proprio a quel momento vissuto a scuola. «Il recente incontro sulle foibe color di deliri fascisti ha superato ogni tipo di limite. Questo ci ha costretti ad uscire allo scoperto. La discutibile interpretazione degli eventi storici - si legge nel volantino - ci ha obbligato a prendere provvedimenti impegnandoci una volta per tutte nella lotta per debellare questo morbo».

Non ha visto il volantino e sembra non voler dare troppa importanza al messaggio la preside Santaniello che è stata contattata dalle forze dell’ordine, ma non ha sporto denuncia direttamente. Intanto la vicenda è già un caso politico. «Un nuovo esempio del clima di odio montato dalla sinistra nel Paese viene da Castellammare di Stabia dove la preside di un liceo è stata ritratta a testa in giù e minacciata dal “collettivo antifascista” della scuola. La colpa, aver organizzato un’iniziativa didattica sulle Foibe», dice il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri, che chiede «l’intervento del ministro della Pubblica istruzione Valditara» ed esprime la propria solidarietà alla dirigente scolastica».

«Per aver invitato alcuni profughi istriani a raccontare del loro dramma agli studenti, la preside è stata additata come un nemico del popolo, una despota e minacciata fisicamente. Aspettiamo puntualmente - conclude Gasparri - la condanna da parte del Pd sull’accaduto e chiediamo che all’interno del liceo sia garantita la libertà di insegnamento nei confronti dei facinorosi di estrema sinistra».

Solidale con la preside il candidato del centrosinistra Luigi Vicinanza che ha telefonato alla Santaniello per esprimerle il suo sostegno. L’incontro sulle foibe già a marzo aveva scatenato polemiche, la presenza nel liceo dell’associazione dell’Unione degli Istriani rappresentata in Campania da Giuseppe Sartore e con il professore Ruggero Savarese aveva scatenato la reazione dell’Anpi e del suo presidente Giuseppe Di Massa che fu ricevuto a scuola e invitato ad organizzare un convegno per l’anno prossimo.