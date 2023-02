Castellammare, picchiano e incendiano auto per presunto tradimento: tre provvedimenti

Aggredito e picchiato in strada, vede anche incendiate la propria auto e quella intestata alla società per cui lavora. Tutto per una presunta relazione extraconiugale che avrebbe intrattenuto con la moglie di uno degli aggressori. Accade a Castellammare di Stabia. Oggi sono scattate le ordinanze cautelari emesse dal gip del tribunale di Torre Annunziata nei confronti di tre soggetti: uno di loro è ai domiciliari, per gli altri due è previsto il divieto di dimora. I tre sono accusati a vario titolo di sequestro di persona e lesioni personali aggravate, commessi in concorso tra loro e con una quarta persona non ancora identificata.

Le indagini sono partite a seguito della denuncia di un uomo che agli agenti aveva raccontato di aver subito l'incendio della propria auto e della vettura aziendale che usava. Nel corso delle indagini è stato appurato anche che la vittima, nel mese di maggio del 2021, sarebbe stata prelevata da due suoi conoscenti presso la propria abitazione. I due conoscenti, dopo aver invitato l'uomo a salire in auto con la scusa di dover chiarire una presunta controversia personale, gli hanno impedito con la forza di scendere dalla macchina e l'hanno condotto in un luogo isolato, dove, insieme ad altri due soggetti, uno dei quali armato di bastone, l'hanno aggredito, provocandogli lesioni all'addome, al bacino, alla schiena e agli arti inferiori e superiori, poi giudicate guaribili in 13 giorni. La vittima era riuscita a darsi alla fuga, evitando così conseguenze peggiori.