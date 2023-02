Problemi tecnici nella stazione, forti ritardi alla Circumvesuviana

Problemi alla stazione di Castellammare: forti ritardi lungo la tratta Napoli-Sorrento della Circumvesuviana.

Ad annunciarlo è l'Ente Autonomo Volturno, che gestisce tra le altre anche le linee vesuviane, che in una nota evidenzia come «causa motivi tecnici presso l'impianto di Castellammare viaggiano in ritardo i treni delle ore 10:18 da Napoli per Sorrento viaggia con 20 minuti di ritardo; delle ore 10:42 da Napoli per Sorrento viaggia con 20 minuti di ritardo; delle ore 11:12 da Sorrento per Napoli viaggia con 15 minuti di ritardo».