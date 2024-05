A dieci giorni dal voto Castellammare di Stabia si sveglia con un altro schiaffo, dopo lo scioglimento del Comune per infiltrazioni camorristiche di due anni fa, mai avvenuto prima di allora. Sul timbro della verità giudiziaria sull’omicidio Tommasino, avvenuto quindici anni fa, il commento di entrambi i protagonisti della corsa a sindaco: «La verità va cercata, sempre, anche quando sembra troppo tardi - dice Mario D’Apuzzo, candidato del centrodestra - Accanto al lavoro di magistratura e forze dell'ordine deve crescere nei cittadini la cultura della legalità e le istituzioni devono giocare il loro ruolo. Lo Stato non deve essere un'alternativa, ma l'unica scelta possibile». «Uno dei motivi - dice Luigi Vicinanza, candidato del centrosinistra - che mi hanno portato ad accettare la candidatura è proprio la necessità di liberare Castellammare dalla morsa della criminalità organizzata. Il nostro compito sarà proprio questo: tenere lontano dalla cosa pubblica il malaffare. Lavoriamo tutti insieme affinché la nostra città possa finalmente respirare aria di legalità e giustizia».

Mentre la politica si interroga, in città un cambiamento sta già avvenendo, come un fiume carsico, lento e in profondità. Sul modello della Sanità e dei Quartieri Spagnoli a Napoli, Castellammare si vuole liberare dal peso di criminalità e assistenzialismo, riscrivendo la storia in nome del turismo. «Chi ha sempre ragionato con la forza oggi è più emarginato. Conviene aprire una piccola attività rispetto a vivere illegalmente e male». Luisa Del Sorbo è l’anima dello Stabia Main Port, a due passi dal centro antico. È l’unica banchina del Mediterraneo che accoglie gigayacht - più di cento metri di lunghezza - nell’ex bacino borbonico abbandonato. «Siamo passati da zero movimentazione del 2015 ai 630 accosti del 2023, oggi i nostri competitor sono Montecarlo e Montenegro». Tanti vip - compreso Leonardo Di Caprio sbarcano qui, assistiti dagli ex scaricatori di porto, assorbiti nella nuova società, che parlano inglese. E capita di vedere il pilota di F1 dell’Aston Martin, Lance Stroll, che scende dallo yacht e va a fare la spesa a piedi nel centro antico, cartolina finora considerata quantomeno losca. La sinergia con altri operatori fa il resto. «Il vero cambiamento sta avvenendo attorno, oggi vari edifici che erano degradati ospitano attività ricettive». Con il comitato Borgo Antico - che coinvolge 40 aziende cittadine - è partito il crowdfunding per illuminare le strade del centro antico. «Il nuovo sindaco dovrà essere attento alla normalità quotidiana. È quella che manca. Dovrà interpretare la voglia di cambiamento».

Per il prossimo sindaco, Luigi Vicinanza oppure Mario D'Apuzzo, oltre che concludere il proprio mandato - l’ultimo che ci riuscì fu Salvatore Vozza, nel 2010 - la vera sfida non riguarderà soltanto l'impiego del fiume di soldi pubblici (69,8 milioni dal Pnrr più 17,8 milioni da altre risorse per 191 progetti). L’inquilino di Palazzo Farnese dovrà dialogare con un enorme flusso di risorse e idee dei privati, mai in fermento come adesso. Imprese, associazioni, comitati che hanno già presentato le loro richieste ai candidati. Salvo il moloch Fincantieri - 600 addetti più circa 900 legati all'indotto - l'industria è un passato ricordato dai suoi scheletri, dalla Cirio all'Avis. Oggi il boom delle imprese, in particolare nel food e nel commercio, assume numeri importanti, come dice Johnny De Meo, presidente dell'Ascom: «Oggi ci sono circa mille attività in città. Alcune storiche sono scomparse ma ne stanno nascendo tante. Ai pochi posti letto in albergo sopperiscono i B&b, le prospettive sono davvero importanti». Nonostante l’evidente degrado. «Il prossimo sindaco dovrà affrontare i problemi della sicurezza, della pulizia della villa comunale, dell’arredo urbano. Sia per i turisti che per i cittadini. Ai grandi progetti nessuno crede più, partiamo dalle piccole cose». Mercoledì sera i commercianti hanno consegnato un documento con le loro istanze ai due candidati. Tra i primi con l’Ascom ad opporsi al sottopasso Eav che dovrebbe sventrare il rione San Marco, De Meo insiste sulla viabilità, tra le note dolenti. «La Ztl è bella, ma ci vogliono i parcheggi. Copiamo dalle altre città».

Oggi fa notizia per il suo declino, ma il termalismo qui, nella città delle acque - 28 fonti - ha vissuto momenti d’oro. Ora il Comune ha acquisito il marchio delle fallite Terme di Stabia, insieme a quello - con stabilimento - dell’acqua Acetosella. Dal Contratto di sviluppo arriveranno 12 milioni per le antiche Terme stabiane, proprio di fronte al piazzale Fincantieri. Per Nino Di Maio, presidente della neo fondazione Terme di Stabia (una settantina di aderenti che erano nel comitato omonimo), il progetto è scarno «e riguarda solo la ristrutturazione. Bisogna implementarlo nella direzione del wellness». Il fallimento delle Nuove Terme e la vicenda giudiziaria della Sint - che le gestiva - finora «è costato alla collettività 50 milioni». Ma non tutto è perduto. Delle 28 fonti una sola è gestita fino al 2038 dal Comune, le altre dal Demanio. E la Regione potrebbe sfornare proprio dopo le elezioni un bando per la gestione. «Proponiamo ai candidati una gestione pubblico-privata, coinvolgendo la Fincantieri. Chiederemo al Comune di aderire alla fondazione. Le Terme sono un bene strategico per la città». Anche se tre bandi internazionali finora sono andati a vuoto.

L'infopoint della Pro Loco è in villa comunale: proprio al lungomare c’è l’unico tratto bocciato del mare stabiese tornato balneabile, dopo una lunga battaglia contro gli scarichi abusivi e per il collettamento fognario. Il presidente Gino Coppola esordisce così: «Nonostante lo sfascio Castellammare tira ancora. Tra giugno e settembre 2023 abbiamo registrato 16mila presenze: nello stesso periodo negli anni pre Covid erano meno di 1500». Nel libro di cortesia ci sono le dediche di visitatori provenienti da Canada, Colombia, Francia, Germania e quelle di tanti italiani. «Tutta gente che resta e spende in città. La nuova giunta deve capire che ci si riprenderà solo attraverso i servizi per il turismo». Nonostante lo sfascio, appunto. «I trasporti non coprono intere zone della città, via mare la linea diretta è solo per Capri e il Metrò del mare è un contentino estivo». Qui non si viene solo per il mare - in particolare a Pozzano - ma anche per salire al Faito - con la funivia perché la strada è chiusa - o per i sentieri dei Lattari. «Sul turismo esiste una rete poderosa ma ancora da amalgamare, serve un tavolo di raccordo».

Delia Di Maio è presidente dell’Astar, l’associazione delle strutture ricettive extraalberghiere. Nel suo settore il boom è quello più evidente: non c’è strada in cui non compaia un’offerta di posti letto ai turisti (con conseguenze su chi cerca casa in affitto). «Negli ultimi due anni - dice - il numero di strutture è quintuplicato. Non ci sono dati ufficiali, ma vedendo le offerte su portali e social arriviamo a circa 500 strutture». Il motivo è anche la competitività. «Siamo meno cari di Sorrento e della penisola, sia per alloggiare che per mangiare. Se poi la città si trasformerà, offrendo più servizi, è ovvio che implicherà più costi. E se vogliamo pensare a una Castellammare che viaggia da sola, indipendentemente da Pompei e Sorrento, ci vorranno almeno cinque anni di lavoro». Anche l’Astar ha dato il suo documento ai due candidati: «Chiediamo un tavolo permanente sul turismo, un assessore ad hoc, decoro e pulizia nei punti strategici. E un collegamento tra scavi, museo e lidi, una navetta anche a prezzo simbolico. La bonifica dell’arenile e la balneazione totale? Certo che ci puntiamo. Ma almeno raggiungiamo le piccole cose. Il segnale di un cambio di mentalità c’è».