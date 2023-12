Aspetti tecnici, problemi sulla sicurezza e sull'impatto ambientale. Le osservazioni al progetto del sottopasso di via Cosenza e quelle presentante in conferenza dei servizi lunedì scorso, vanno nella stessa direzione. L'opera che Eav vorrebbe realizzare per eliminare i passaggi a livello di via Nocera e via Grotta San Biagio non avrebbe tenuto conto di una serie di aspetti, anche fortemente limitanti per la costruzione dello stesso sottopasso. Lo hanno ribadito i responsabili dell'ufficio tecnico del Comune ai colleghi di Eav ribadendo ciò che avevano già evidenziato le associazioni.

Le considerazioni firmate da 26 professionisti sono elencate in tre fogli e partono proprio dalla presentazione del progetto come «pedissequa riedizione di quello originario, arricchita di qualche rendering per rendere più accettabile lo stravolgimento della funzionalità urbana del rione San Marco». Da qui - si legge nel documento - l'elenco delle criticità: «due rampe di scale di accesso ai percorsi pedonali di transito nel sottopasso che si presentano angusti, allungati di centinaia di metri per il superamento delle barriere architettoniche, areati e illuminati dalla balconata dove il traffico in salita produce maggiori elementi inquinanti tutti respirati dai pedoni in transito».

È bene ricordare, e lo specificano anche i 26 professionisti, che circa 20mila residenti dovrebbero attraversare la zona oltre agli studenti delle cinque scuole che si trovano all'interno del quartiere.

Attorno al passaggio carrabile e pedonale ruota anche l'aspetto della sicurezza. «I passanti saranno soggetti al pericolo certo di aggressioni - si legge nel documento - sia nelle ore diurne ma maggiormente in quelle notturne. Non basteranno telecamere a dissuadere i malintenzionati». Se le barriere architettoniche sono state eliminate, è pur vero secondo gli esperti che «un disabile in carrozzina dovrà spingersi per centinaia di metri per un percorso tortuoso, per metà attraversato sotto il livello stradale e soggetto ai fumi di scarico, per metà per un'angusta stradina in salita». Ancora, i nodi non affrontati riguardano i repentini cambi climatici e le improvvise tempeste d'acqua che potrebbero abbattersi sul territorio. «Con le piogge il sottopasso diventerebbe una trappola mortale nel caso si verificasse il cattivo funzionamento delle idrovie. In tal caso, davanti a calamità naturali, si dovrebbe interdire via Cosenza il che significherebbe bloccare un'arteria fondamentale per la circolazione cittadina e dei paesi limitrofi».

LA CARREGGIATA

L'ultimo aspetto strettamente tecnico riguarda la larghezza della carreggiata pari a 6.50 metri, il che significa che l'avaria di un camion o un incidente impedirebbero qualsiasi intervento d'urgenza da parte di ambulanze, pubblica sicurezza o pompieri. Non è tutto perchè i tecnici chiedono anche che ci si pronunci «sulla correttezza e completezza degli elaborati di progetto, deputati alla valutazione e quantificazione dell'impatto del progetto sul territorio», ovvero mancherebbero la Valutazione ambientale, lo studio di prefattibilità ambientale, un progetto alternativo che possa dare comparazioni su costi, benefici e possibili migliorie.Sulla scorta anche di studi propri, i tecnici comunali hanno ribadito alcuni aspetti delle osservazioni fatte dalle associazioni, ribadendo con forza la necessità di un ribaltamento rispetto alle necessità che sono da concentrarsi sul passaggio pedonale. Spunti su cui lavorare che potrebbero far slittare la chiusura della conferenza dei servizi finora fissata al 18 gennaio. Una data troppo vicina che non permetterebbe di risolvere le questioni sollevate.© RIPRODUZIONE RISERVATA