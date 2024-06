Castellammare di Stabia, allo Stabia Main Port arriva Kaos: megayacht da 110 metri

Megayacht e ospiti internazionali, allo Stabia Main Port l'estate da record è appena iniziata. È ripartito ieri in giornata per dirigersi a Capri, proprio dalla banchina stabiese Giorgio Armani che nella sua tappa stabiese ha voluto visitare la città delle Acque. Con la presenza del re della moda italiana si apre il week end nel porto turistico che si trova nel cuore della città e questa mattina ad attaccare arriva un'imbarcazione da record.

È il più grande Gigayacht costruito nei Paesi Bassi da Oceanco, con 110 metri di lunghezza e oltre 14 di larghezza. Il Gigayacht Kaos può ospitare un massimo di 30 ospiti. Lo yacht privato è arrivato stamattina allo Stabia Main Port, banchina di mega e gigayacht di Castellammare di Stabia che anche quest'anno registra boom di accosti.

Ad aprile i primi arrivi, tra cui Wheels di 90 metri che in inverno avevo scelto il Cantiere Napoletano Palumbo per il proprio refitting.

«Il Golfo di Napoli ha una grande marcia in più in molti settori e nello yachting in modo particolare - commenta soddisfatto Giuseppe Di Salvo, Presidente di Stabia Main Port - Stabia Main Port si inserisce in modo positivo in questo contesto, visto che si tratta dell’unico porto per Gigayacht nel Sud Italia. Il ricordo registrato fino ad ora sulla lunghezza delle navi ormeggiate è 123 metri ma la società fondata dalla famiglia di imprenditori stabiesi Esposito e il Gruppo Luise punta a raggiungere i 180 metri».

Del resto il progetto avviato circa dieci anni fa, nasceva con l’obiettivo di rilanciare il porto principale di Castellammare di Stabia, abbandonato al degrado e con accosti zero, tant’è che era completamente assente dalle statiche istat. I dati di accosti registrati invece negli ultimi anni grazie a Stabia Main Port sono da record. Nel 2023 addirittura 620 accosti.

«Accosti di grandi navi, con ospiti a bordo e tante persone di equipaggio che visitano la città di Castellammare di Stabia, con grandi ricadute occupazionali dirette e indirette, in città e nel comprensorio - continua Di Salvo - Basti pensare che siamo appena all’8 giugno e siamo in overbooking da oggi e per i prossimi giorni».