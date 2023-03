Castellammare: urina nei vialetti dell'ospedale, vigilante lo riprende e lui lo picchia. Arrestato dai carabinieri

Aggredisce con calci e pugni una guardia giurata dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Un uomo di 45 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Castellammare per resistenza e lesioni. L'uomo è stato sorpreso dalla guardia giurata mentre urinava nei vialetti del pronto soccorso dell'ospedale; il metronotte è intervenuto tentando di mandare via il 45enne, che però lo ha aggredito con calci e pugni. Sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri, che lo hanno arrestato. La vittima è stata medicata in ospedale dove è stato giudicato guaribile in pochi giorni.