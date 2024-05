Castellammare di Stabia, yacht da 75 metri approda allo Stabia Main Port

Pit stop stabiese per Wheels, yacht da 75 metri in navigazione nel Golfo di Napoli. Prima di approdare per il week end a Capri, la nave ha scelto Castellammare e il suo porto turistico nel cuore della città, per un rifornimento tecnico e per usufruire dei servizi che offre lo Stabia Main Port.

Percorsi turistici dedicati, servizi legati alla città, al centro antico e alle botteghe artigianali, oltre alle bellezze storiche come gli Scavi e la Reggia di Quisisana con il Museo Libero D'Orsi. L'estate a Castellammare è già iniziata con l'accoglienza di equipaggi e ospiti internazionali che cercano mete differenti. A bordo del charter che lavora nel Mediterraneo gli ospiti possono godere del personalissimo Nightclub integrato di 30 metri. Wheels è la nave perfetta per i party esclusivi, può ospitare comodamente 12 ospiti attraverso i suoi alloggi tra cui: una master suite a due piani con una terrazza privata e uno studio, due suite VIP e tre cabine aggiuntive.

A bordo presente anche un acquario da 2.700 litri che mostra una vera barriera corallina che separa il salone principale dalla zona pranzo.

L’intera area si trasforma anche in una discoteca privata di 30 m con un sistema audio professionale, compresi laser e luci. Le aree esterne di Wheels includono una grande palestra ben attrezzata, una grande vasca idromassaggio con prendisole e un doppio lettino privato. Inoltre, a bordo sono trasportati quattro tender, tra cui un tender limousine e due jet-ski.