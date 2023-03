Cede il solaio: tragedia evitata al Don Piscopo ad Arzano, tanta paura anche tra i docenti.

Cede il solaio: tragedia evitata per un soffio alla succursale della scuola professionale "don Geremia Piscopo" di Arzano che si trova in via Giambattista Vico. Platea scolastica sotto shock: il crollo è avvenuto fortunatamente durante la notte e si è verificato nella palestra della struttura a causa delle copiose, a quanto pare, infiltrazioni di acqua piovana.

Mobilitati i tecnici di Citta Metropolitana, a cui compete la gestione sull'edificio preso in fitto alcuni anni fa. Domani gli alunni minacciano di disertare le lezioni in mancanza di adeguate garanzie.