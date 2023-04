Cicciano: bullismo e baby gang, i carabinieri incontrano gli studenti del Medi

Un incontro formativo e informativo. Conoscere per capire le dinamiche di oggi e le conseguenze di alcuni comportamenti che possono avere ripercussioni sul futuro. Gerardo De Siena, comandante della compagnia dei carabinieri di Nola e Ciro Sassone, comandante della stazione dell’Arma di Cicciano sono stati ospiti questa mattina al liceo “Enrico Medi” per una chiacchierata su diversi argomenti di attualità. Violenza di genere, alcol, droghe, baby gang, bullismo, cyberbullismo le tematiche affrontate durante il dibattito alla presenza della dirigente scolastica Anna Iossa.

Un confronto costante con le tante domande degli studenti del terzo anno (16-17 anni) nella fase più delicata della crescita e le risposte dei rappresentanti dell’Arma. Un passaggio anche sulle aggressioni avvenute di recente al “Vulcano Buono” di Nola e nei pressi dello stesso liceo ciccianese, episodi su cui i carabinieri sono prontamente intervenuti identificando e denunciando i responsabili ma anche consigli sul non farsi coinvolgere dal “branco” e su come denunciare quando alcuni comportamenti in strada, a casa e nel mondo virtuale diventano violenti.

“Sono contenta della partecipazione attiva dei ragazzi con tante domande non di circostanza” commenta la preside del “Medi” Anna Iossa. “Questi incontri generano sempre sorprese positive e vanno coltivati: personalmente ho invitato i carabinieri ad altri appuntamenti con gli studenti. E’ importante l’opera di prevenzione e di dare risposte dirette immediate ai giovanissimi. Questi incontri devono diventare prassi: il contatto e la vicinanza con le istituzioni è fondamentale” ha concluso Iossa.